ANTT aprova aumento nas tarifas de pedágio da Via Dutra

Brasília – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste de 4,39% na tarifa básica de pedágio do trecho Rio-São Paulo da BR-116, explorado pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra.

Com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), as tarifas básicas passarão de R$ 14,40 para R$ 15,20, nas praças de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça; de R$ 3,50 para R$ 3,70, nas praças de Arujá, Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 6,30 para R$ 6,70 na praça de Jacareí.

Os novos valores entram em vigor nesta sexta-feira, 3.