ANTT aplica reajuste de 10% em ônibus interestaduais e internacionais

Brasília – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajuste de 10,139% no coeficiente tarifário do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros. A decisão, que está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 2, já está em vigor e não se aplica ao transporte terrestre coletivo interestadual e internacional semiurbano de passageiros e seus serviços diferenciados.