Bilionários são mais ricos do que 60% da população mundial, mostra estudo

A desigualdade no mundo aumentou na última década, e sua manutenção está intimamente ligada a questões de gênero. Esta é uma das conclusões do relatório “Tempo de cuidar — O trabalho de cuidado mal remunerado e não pago e a crise global da desigualdade”, lançado pela confederação filantrópica Oxfam. O documento foi divulgado na noite de domingo 19, como aquecimento para as discussões sobre desigualdade do Fórum Econômico Mundial de 2020, que começam nesta segunda-feira 20, em Davos, na Suíça.

Atualmente, o mundo tem 2.153 bilionários. Eles concentram mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas, o que corresponde a 60% da população mundial. Segundo a Oxfam, o número de bilionários dobrou nos últimos dez anos. Uma das dificuldades para reverter essa desigualdade, segundo o estudo, está no fato de que a renda das mulheres é prejudicada pela necessidade de se dedicar ao cuidado da família.

O levantamento mostra que mulheres concentram 75% do trabalho de cuidado não remunerado exercido no mundo. Esta carga acaba por impedir que elas tenham empregos estáveis ou se dediquem a uma carreira. Estima-se que 42% da população feminina global estejam fora do mercado de trabalho para realizar atividades de cuidado — entre os homens, a estatística é de 6%.

Nem todas as atividades de cuidado, no entanto, são exercidas sem pagamento. Funções remuneradas, como as de enfermeira, faxineira e cuidadoras também são majoritariamente executadas por mulheres. A questão, como mostra o estudo, é que essas ocupações são comumente mal remuneradas.

A tendência é que, com o envelhecimento e aumento da população mundial, a situação se agrave na próxima década. Estima-se que, em 2030, cerca de 2,3 bilhões de pessoas vão precisar de cuidados — o número reflete um aumento de 200 milhões de pessoas em comparação com o ano de 2015. Segundo o IBGE, o Brasil terá, em 2050, quase 80 milhões de pessoas dependentes de cuidado, considerando idosos e crianças.

Além das questões de gênero, o relatório da Oxfam aponta para o desequilíbrio dos governos na cobrança de impostos, sendo comum aplicar taxas mais brandas para pessoas ricas e grandes corporações. A confederação calcula que se o 1% mais rico do mundo pagar uma taxa extra de 0,5% sobre sua riqueza na próxima década, seria possível criar 117 milhões de empregos.

Os dados sobre riqueza analisados pela Oxfam são do Credit Suisse Research Institute’s Global Wealth Databook 2019 e da edição mais recente da lista de bilionários da Forbes.

Além da crescente desigualdade, os políticos e empresários em Davos serão pressionados a discutir temas como o aquecimento global — a ativista Greta Thunberg estará presente. Após ter faltado à edição de 2019, o presidente americano Donald Trump deve discursar na terça-feira 21, assim como o vice-presidente da China, Han Zheng. O fórum termina na sexta-feira 24.