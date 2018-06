Antagonismo é do mercado comigo e não o contrário, diz Ciro

São Paulo – Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência pelo PDT, negou nesta segunda-feira (18) que seja hostil ao mercado financeiro.

“O antagonismo não é meu com eles, é deles comigo, porque é aquela pequena fração do mercado que vive no Brasil na especulação financeira e que se atribui poderes superiores ao da democracia. Esta tutela eu não aceito, mas não tenho estigma contra ninguém”.

As declarações foram dadas à imprensa após palestra no UNICA Fórum, evento do setor da indústria de cana de açúcar, em São Paulo.

Analistas vem atribuindo parte do movimento de queda da bolsa brasileira e depreciação do real ao bom posicionamento na pesquisas eleitorais de candidatos identificados com propostas intervencionistas, populistas ou que geram risco fiscal.

Câmbio

A equipe econômica de Ciro vem citando o câmbio como um fator de competitividade central para o projeto de desenvolvimento do candidato.

“Sobre o tripé (econômico), os vértices podem não ser os mesmos… o câmbio não é mais tão flutuante”, disse Nelson Marconi, coordenador do seu programa, em entrevista recente para a Reuters. “Tem que ter uma certa previsibilidade, tem que diminuir essa variância do câmbio.”

À EXAME, Ciro se negou a citar o nível de câmbio considerado ideal, dizendo que o número é dinâmico e dado pelas condições da economia.

No entanto, indicou que o primeiro governo Lula, após receber um câmbio muito desvalorizado, teria permitido que ele se valorizasse demais.

O pré-candidato disse também que com a depreciação que está acontecendo atualmente, o governo Temer pode “até entregar isso resolvido”, de forma que seria possível baixar a taxa no próximo mandato.

Na sua palestra, Ciro disse que estávamos sendo “inocentes e bobos” ao defender o livre comércio no contexto global atual e lamentou a perda de importância da indústria na economia brasileira.

“Tudo o que está errado no Brasil não pense que esta errado porque existe um manual do que dá certo”, disse ele. “O que precisa ser feito no brasil vai ser duro e amargo”.

Ele também classificou Paulo Guedes, principal economista da equipe do pré-candidato Jair Bolsonaro, como um “liberal tosco da Universidade de Chicago”.

Guedes fez doutorado na universidade, considerada o principal centro acadêmico do pensamento liberal.