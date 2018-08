ANP segue sem pagar subsídios ao diesel à Petrobras e outras companhias

Rio de Janeiro – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) segue avaliando documentos para poder pagar a Petrobras e outras companhias valores referentes à primeira fase do programa de subsídio ao diesel, afirmou a jornalistas nesta terça-feira o diretor da autarquia, Aurélio Amaral.

Nessa primeira fase, referente ao período de 30 de maio a 7 de junho, habilitaram-se sete empresas, sendo que apenas as refinarias Dax Oil e Riograndense tiveram documentação aprovada pela ANP para pagamentos até o momento, segundo o diretor.

Mas, mesmo assim, Amaral explicou que ambas ainda estão aguardando o recebimento, uma vez que a Dax enfrentou problemas no cadastro e a Riograndense está em vias de receber.

O diretor afirmou que a demora para pagamentos e novas aprovações de documentos se deve à ausência de procedimentos internos que tragam segurança jurídica à autarquia, devido à novidade do programa. A reguladora precisa checar dados das empresas para realizar o pagamento.

“Isso é uma responsabilidade extremamente grande. Estamos falando de algo que pode chegar a 9 bilhões de reais (no fim do ano), não se pode pagar isso de forma leviana, sem aspectos de ‘compliance’, de ferramentas de segurança jurídica para nós… e também para quem recebe”, afirmou ele a jornalistas, ao deixar um evento da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Amaral frisou ainda que a agência reguladora, responsável por apurar valores junto às empresas e realizar pagamentos, recebeu essa atribuição “de forma muito abrupta”, em meio a uma greve dos caminhoneiros, sem que tivesse as ferramentas necessárias.

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que representa nove empresas independentes, vem reclamando da demora para pagamentos, alegando que o atraso pode trazer insegurança ao mercado em relação ao programa.

O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, por sua vez, afirmou na semana passada que atrasos neste primeiro momento são considerados normais, uma vez que governo e empresas ainda estão se adaptando ao programa, que é muito recente.

Amaral evitou fazer previsões para a conclusão dos pagamentos, afirmou reconhecer que as empresas precisam que os valores sejam pagos de maneira rápida, mas frisou: “A gente quer fazer rápido e de maneira segura”.

O diretor também não quis fazer previsões referentes aos pagamentos correspondentes à segunda fase do programa (de 8 de junho a 31 de julho).

O programa de subsídio ao diesel foi criado em junho como resposta do governo federal aos protestos históricos dos caminhoneiros, no mês anterior, contra os altos preços do diesel, em maio.

Para participar do programa, produtores de diesel, como a Petrobras, e importadores do combustível precisam se cadastrar no programa e congelar os preços de comercialização em valores estipulados pelo governo.

Após a aprovação de documentos, elas deverão ser ressarcidas em até 30 centavos por litro pelo governo, dependendo das condições do mercado.

Por meio de cortes em programas sociais, dentre outras medidas, o governo reservou um total de 9,5 bilhões de reais, até o fim do ano, para o pagamento de subvenções ao diesel.

A Petrobras informou nesta terça-feira que o seu conselho de administração aprovou a adesão da estatal à terceira fase do programa do governo que prevê subvenção econômica à comercialização de diesel.

A estatal, contudo, ressaltou uma medida publicada neste mês pelo governo prevê a possibilidade de a ANP “realizar procedimento simplificado de verificação da documentação por amostragem, reduzindo a complexidade na comprovação em relação às fases anteriores”.