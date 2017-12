ANP publica pré-editais da 15ª Rodada de áreas de petróleo

Rio de Janeiro – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta quinta-feira os pré-editais e a minuta dos contratos de concessão da 15ª Rodada de Licitações de blocos exploratórios de petróleo, prevista para 29 de março de 2018, informou a agência no Diário Oficial da União.

Nessa rodada, serão ofertados 70 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Parnaíba e do Paraná.

A autarquia informou ainda nesta quinta-feira que fará uma consulta pública para obter subsídios e informações adicionais sobre os pré-editais e as minutas dos contratos de concessão da 15ª Rodada até o dia 18 de dezembro. Uma audiência pública sobre o tema foi marcada para 21 de dezembro.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) havia aprovado a realização da rodada no fim do mês passado.

É possível acessar pré-editais e minuta no site.