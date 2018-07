ANP prevê que leilão do pré-sal de setembro negociará todas áreas

Rio de Janeiro – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem a expectativa de que as quatro áreas que serão ofertadas na próxima rodada do pré-sal, em setembro, sejam negociadas, com competição, afirmou a jornalistas nesta sexta-feira o diretor Dirceu Amorelli.

A rodada vai ofertar o bloco de Sudoeste de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, além dos blocos de Saturno, Titã e Pau-Brasil, na Bacia de Santos. Juntas, todas as áreas somam bônus de assinatura fixo de 6,82 bilhões de reais. O edital do certame, previsto para 28 de setembro, deve ser publicado em 9 de agosto.