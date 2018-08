ANP negocia 993, 6 milhões de litros de biodiesel

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) negociou 993,6 milhões de litros de biodiesel (volume obrigatório e voluntário) no 62º Leilão de Biodiesel da ANP, com preço médio de R$ 2,438/L, sem considerar a margem Petrobras.

O valor total negociado atingiu o patamar de R$ 2,42 bilhões, refletindo em um deságio médio de 18,27%, quando comparado com o preço máximo de referência médio (R$ 2,984/L).

O 62º Leilão (L62) visa garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional durante o período de 1º de setembro a 31 de outubro deste ano. Os volumes comercializados somente serão validados após homologação pela diretoria da ANP.

Pela legislação, os leilões de biodiesel devem estabelecer em 10% o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final (B10), em até 36 meses após a data de promulgação da lei.