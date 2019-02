ANP aprova mais R$246,2 milhões à Petrobras em subsídios ao diesel

São Paulo – A ANP autorizou o pagamento de mais 246,2 milhões de reais à Petrobras referentes a subvenções do programa de subsídio ao diesel, encerrado no final do ano passado, segundo comunicado da agência reguladora do setor nesta quinta-feira.

O pagamento se refere à segunda quinzena de dezembro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que autorizou nesta quinta-feira um total de 256,1 milhões de reais, incluindo dinheiro para outras empresas menores.

Com a mais recente aprovação, a ANP já autorizou pagamentos de cerca de 6 bilhões de reais em subsídios à Petrobras, segundo cálculos da Reuters.

O programa de subvenção teve início em junho do ano passado, como uma das respostas do governo às manifestações de caminhoneiros contra os altos preços do combustível.

Para atender aos pleitos dos manifestantes, o governo estabeleceu limites para os preços do produto, ressarcindo as empresas em até 30 centavos por litro, dependendo de condições do mercado.

Com fim dos subsídios, a Petrobras tem alterado seus preços rotineiramente. No acumulado desde o início do ano, a cotação média do diesel nas refinarias da estatal subiu mais de 10 por cento.