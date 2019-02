Anfavea estima queda de até 24% em vendas de 2015

São Paulo – O presidente da associação das montadoras de veículos, Anfavea, Luiz Moan, ampliou mais uma vez a previsão de queda do setor para este ano, dizendo só esperar uma melhora no setor no final de 2016.

“Estamos fazendo a revisão das previsões neste momento. Dados de setembro estão mostrando queda (de vendas) sobre agosto”, disse Moan a jornalistas.

Pouco antes, durante fórum do setor, ele afirmou que as vendas de veículos novos este ano no Brasil devem cair entre 23 e 24 por cento. A previsão oficial de vendas da Anfavea é de queda de 20,6 por cento sobre 2014.

Moan evitou comentar sobre o nível de produção, mas no início do mês tinha afirmado que a expectativa da entidade era de queda em setembro ante agosto, seguida por outro recuo em outubro.