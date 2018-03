Aneel mantém taxa de remuneração de distribuidoras em 8,09%

São Paulo – A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu em reunião nesta terça-feira manter em 8,09 por cento o chamado “WACC regulatório”, parâmetro utilizado para definir a remuneração de investimentos feitos por distribuidoras de energia elétrica.

A área técnica do órgão regulador chegou a sugerir nesta terça-feira uma redução da taxa para 7,5 por cento nas revisões tarifárias que ocorrerão entre 2018 e 2020, mas os diretores atenderam pedidos das empresas do setor para que o valor fosse ao menos mantido no patamar vigente desde 2015.

Os diretores da agência decidiram, no entanto, que uma nova metodologia para cálculo do WACC será discutida ao longo de 2019, para aplicação a partir de 2020.