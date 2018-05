Aneel aprova reajuste tarifário da Cemig, aumento médio será de 23,19%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje (22) a revisão tarifária da Cemig Distribuição. Com isso, a distribuidora vai ter um aumento médio de tarifas de 23,19%. Para os consimidores residenciais, o aumento será de 18,53% e para as indústrias, o preço irá subir 35,56%

A concessionária atende 8,3 milhões de unidades consumidoras localizadas em 774 municípios de Minas Gerais. As novas tarifas serão aplicadas a partir de 28 de maio.

De acordo com a Aneel, “a revisão tarifária periódica reposiciona as tarifas cobradas dos consumidores após analisar os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica, em intervalo médio de quatro anos”. No caso da Cemig as revisões ocorrem a cada 5 anos.