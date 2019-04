André Esteves deixa discrição de lado e defende Guedes

André Esteves, do Banco BTG Pactual, saiu em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma de suas primeiras declarações públicas desde sua prisão em 2015.

Esteves está aos poucos reaparecendo em eventos, como o Fórum Econômico Mundial deste ano em Davos, mas geralmente permanece fora dos holofotes e só fala em situações privadas.

Nesta sexta-feira, ele abandonou esse perfil discreto por um raro momento, ao pegar o microfone quando o moderador do evento onde estava pediu aos empresários da plateia lotada que comentassem a agenda econômica do governo.

“A fala de Guedes é musica para ouvidos”, disse Esteves durante o evento organizado pelo Lide em Campos do Jordão, a cerca de 180 quilômetros de São Paulo. “Nós, como liderança, temos obrigação de tentar ensinar, explicar o quão bom pode ser futuro.”

O banqueiro de 50 anos está de volta ao grupo controlador do BTG desde dezembro, depois de ser absolvido. Sua prisão em meio à investigação de corrupção levou o BTG a vender mais de US$ 3,5 bilhões em ativos e cortar empregos em escritórios em Nova York, Londres e em toda a América Latina – no Brasil, a folha de pagamentos foi reduzida em mais de 20%. Ele sempre negou qualquer irregularidade.

Nesta semana, Guedes acabou perdendo a paciência com provocações de deputados da oposição durante participação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, onde foi defender a reforma da Previdência. O clima esquentou e ele deixou a comissão escoltado pela Polícia Legislativa.