Americana devolve US$ 1 milhão que banco depositou por erro em sua conta

Washington – Uma mulher de Boston, nos Estados Unidos, devolveu mais de US$ 1 milhão que o banco TD Ameritrade depositou por erro em sua conta ao confundi-la com outra cliente com o seu mesmo nome, informou a imprensa local.

A mulher, identificada como Ellen Fleming, ficou surpresa na quarta-feira à tarde quando percebeu que na sua conta tinha US$ 1.101.740,75, quando seu balanço anterior era de pouco mais de US$ 50.

“Você tem que aproveitar cada oportunidade que a vida oferece. Mas isso parecia uma oportunidade que podia me levar para a prisão federal, por isso que não valia a pena”, explicou Fleming, de 26 anos, ao jornal local “The Boston Globe”.

A voz da consciência foi mais forte que a tentação e, poucos minutos depois de receber o depósito, a mulher entrou em contato com o TD Ameritrade para comunicar o erro.

Fleming descreveu a conversa como “extremamente incômoda”, tendo em vista a quantidade que ia devolver.

O representante bancário lhe explicou então que o depósito era para uma Ellen Fleming que vive na Flórida.

Uma vez resolvido o mal-entendido, Fleming fez uma brincadeira na sua conta do Twitter sobre sua condição fugaz de milionária. “Fui rica durante dez minutos, a vida foi de fato melhor. Agora me sinto humilhada por perder todo meu dinheiro”, escreveu a mulher.

“Por favor, coloquem em meu obituário: ‘Ellen Fleming, foi uma vez milionária'”, concluiu.