Ambiente econômico ainda está muito aquém do ideal, diz Kassab

São Paulo — O ambiente econômico e a confiança no futuro do Brasil melhoraram, mas ainda estão muito aquém do ideal. A avaliação é do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab (PSD).

O ministro e ex-prefeito de São Paulo esteve presente no EXAME Fórum Inovação, evento realizado por EXAME e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta manhã, em São Paulo. Para o ministro, a crise econômica pode ser uma oportunidade para encontrar novas soluções para gerar empregos e desenvolver a indústria, que responde a 21% do PIB brasileiro.

“A indústria vai encontrar parte da solução para a crise que ainda vivemos. Precisamos trabalhar muito para chegar ao ponto ideal”, disse. O ministro acrescentou que a resposta depende de um governo mais transparente e de propostas da sociedade.

No evento de EXAME e da CNI, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destacou que não há crescimento econômico sem inovação. “O Brasil não pode esperar. Necessitamos de um ecossistema de inovação forte, do engajamento dos setores privado e público, de leis clara e de menos burocracia”, afirmou.

Andrade ressaltou que a indústria injeta 1,2 trilhão de reais ao ano na economia e que mais da metade das exportações brasileiras são produtos industriais.

O diretor editorial do grupo EXAME, André Lahóz Mendonça de Barros, comentou o momento particularmente desafiador para o jornalismo, em que as fake news se disseminam com rapidez. “Quando vemos Trump, o homem mais poderoso do mundo, promovendo ataques à imprensa todos os dias, devemos nos preocupar. Precisamos reafirmar nosso trabalho”, disse.

Com o tema A Indústria do Futuro, o EXAME Fórum Inovação conta com a presença de líderes empresariais, autoridades e especialistas. Nele, será divulgado um estudo inédito sobre riscos e oportunidades do Brasil frente às inovações da indústria 4.0.