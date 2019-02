Alta no consumo das famílias no 4º trimestre é a 8ª seguida, diz IBGE

Rio – Com a alta de 0,4% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro trimestre do ano passado, o consumo das famílias emplacou uma sequência de oito trimestre seguidos de variação positiva na comparação com os períodos imediatamente anteriores, informou nesta quinta-feira, 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2018 fechado, o consumo das famílias avançou 1,9% ante 2017, melhor desempenho desde 2014, quando houve uma alta de 2,3% em relação a 2013.

O desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de serviços também foi o melhor em alguns anos. A alta de 1,3% em 2018 ante 2017 foi a maior desde 2013, quando o avanço foi de 2,8%.

PIB per capita

O PIB per capita alcançou R$ 32.747 em 2018, em valores correntes, segundo os dados das Contas Nacionais divulgados pelo IBGE. O resultado representa um ligeiro avanço de 0,3% em relação a 2017, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação do período, informou o IBGE.