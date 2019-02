Alta de juros foi adiada por causa de riscos, diz Lockhart

Atlanta – A decisão do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, de adiar o aumento da taxa de juros na semana passada foi um exercício de “gerenciamento de risco” para garantir que a recente volatilidade do mercado não se tornará um peso para a economia do país, disse nesta segunda-feira o presidente do Fed de Atlanta, Dennis Lockhart.

Lockhart afirmou que a preocupação não é sobre os mercados propriamente ditos, mas sim com o fato de que “a volatilidade pode ser um sintoma de mais problemas fundamentais… Achei prudente aguardar para avaliar se os recentes acontecimentos mudam o cenário”.