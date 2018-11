Alibaba bate novamente recorde de vendas pela internet no Dia do Solteiro

Xangai (a China), 11 nov (EFE).- Pouco menos de 16 horas foram necessárias para que o gigante de comércio eletrônico Alibaba superasse seu próprio recorde de vendas no Dia do Solteiro na China, comemorado neste domingo.

No ano passado, a rede tinha arrecadado 168,2 bilhões de iuanes (US$ 25,3 bilhões) e neste ano, faltando poucas horas para o fim da jornada, o Alibaba já arrecadou mais de 180 bilhões de iuanes (US$ 26 bilhões).

O recorde do ano passado, quando conseguiu dobrar as vendas de 2016, foi atingido com oito horas restantes para comprar em um dia criado pela companhia há dez anos e que já é um ícone para os consumidores chineses.

Durante as 24 horas Dia do Solteiro ou Duplo 11, celebrado no dia 11 do mês 11, costumam ocorrer mais do que o dobro de vendas do que na Black “Friday” e no “Ciber Monday” juntos, dias nos quais os comércios dos Estados Unidos lançam suas ofertas.

Em apenas 1 minuto e 25 segundos foram comercializados US$ 1 bilhão em vendas e em 1 hora e 48 segundos chegou-se a US$ 10 bilhões. A maior parte das compras foram feitas nos portais de venda pela internet do grupo Alibaba Tmall e Taobao.

As promoções também chegaram a outras partes do mundo através da plataforma Aliexpress, a versão internacional com a qual o grupo trabalha em outros países, e a Lazada, a plataforma do sudeste asiático que funciona em Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. EFE