Alesp aprova redução do imposto sobre combustível da aviação

São Paulo – A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na terça-feira, 25,o projeto de Lei nº 494/2019 que reduz a alíquota do ICMS do querosene de aviação de 25% para 12%. Segundo informações no portal da Alesp, o texto foi aprimorado por emenda do deputado Castello Branco, ampliando o benefício para as operações com querosenes de aviação, gasolinas de aviação e os biocombustíveis de aviação.

A medida, apresentava pelo governador João Doria (PSDB), visa ampliar a malha aérea e o fluxo de passageiros no Estado.