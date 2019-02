Alemanha vê acordo FMI/UE com Grécia no fim de semana

Xangai e Berlim – A Alemanha espera que autoridades do Fundo Monetário Internacional (FMI) e europeias cheguem a um acordo com Atenas no final de semana sobre um programa de austeridade para a Grécia, disse um porta-voz do Ministério das Finanças do país nesta sexta-feira.

Um acordo sobre um programa de austeridade é a condição para a liberação de ajuda à Grécia.

Os ministros das Finanças do Eurogroup irão reunir-se no domingo para discutir a Grécia e estão realizando uma conferência preliminar antes, disse o ministro das Relações Exteriores francês, Bernard Kouchner, à Reuters.

“Há uma reunião acontecendo agora, uma teleconferência… e no domingo os ministros das Finanças europeu (vão se reunir)”, disse Kouchner.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), a União Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) estão em Atenas negociando um pacote de ajuda para a Grécia.