Alemanha teve superávit de 12,1 bilhões de euros em 2015

Berlim – O orçamento federal alemão teve em 2015 um superávit de 12.1 bilhões de euros, em parte graças à boa conjuntura econômica que trouxe consigo um aumento da arrecadação tributária, informou nesta quarta-feira o Ministério das Finanças.

Outro fator foram os ingressos dos leilões de licenças para redes de telefonia celular.

O superávit é o dobro do que o mesmo Ministério tinha estimado em novembro.

Isso aumenta a probabilidade de o ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, conseguir completar seus planos de não contrair novas dívidas durante 2016.

Esse objetivo foi alcançado em 2014, pela primeira vez desde 1969, e se repetiu em 2015.

O superávit será destinado em boa parte às reservas para fazer frente à crise dos refugiados.

“Necessitamos dessas reservas para cobrir os custos do alojamento e da integração de refugiados”, disse Schäuble ao apresentar os números.

O governo federal, segundo os planos vigentes, deverá fornecer nesse ano aproximadamente 8 bilhões de euros a despesas relacionados com a crise dos refugiados, cerca de 3,3 bilhões serão destinados a cobrir as despesas do orçamento federal e 4,3 bilhões para ajudar os estados federados e os municípios.

Esse cálculo parte de uma estimativa segundo a qual neste ano chegarão à Alemanha 800 mil refugiados. Em 2015 chegaram à Alemanha 1,1 milhões de refugiados.