O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu apenas 0,3% no primeiro trimestre de 2018 na comparação com o quarto trimestre de 2017, o que representa uma desaceleração, anunciou nesta terça-feira o Escritório Federal de Estatísticas (Destatis) do país.

O resultado é inferior à previsão dos economistas entrevistados pela empresa de serviços financeiros Factset.

No ano passado, a Alemanha registrou crescimento trimestral de 0,9%, 0,6%, 0,7% e 0,6%.