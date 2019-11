Alemanha evita recessão no 3º trimestre graças a exportações e gastos

Exportações fortes, gastos estatais e os consumidores ajudaram a economia da Alemanha a evitar a recessão no terceiro trimestre, mostraram dados detalhados nesta sexta-feira, confirmando a leitura preliminar de expansão de 0,1% no trimestre.

A Agência Federal de Estatísticas disse que as exportações cresceram 1% no trimestre e que o comércio contribuiu com 0,5 ponto percentual para a expansão econômica.

A maior economia da Europa está passando por um período de fraqueza conforme sua indústria orientada para a exportação enfrenta atritos comerciais e incertezas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

Em seu 10º ano seguido de crescimento, a economia tem contado com o consumo forte conforme as exportações enfraquecem, o que resultou em uma contração do PIB no segundo trimestre de 0,2%.

Os dados mostraram que o consumo privado cresceu 0,4% e os gastos do Estado aumentaram 0,8%, sendo que cada segmento contribuiu com 0,2 ponto percentual para o crescimento.