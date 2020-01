Alemanha eleva previsão de crescimento econômico de 2020 para 1,1%

Berlim — O governo alemão revisou sua estimativa para o crescimento econômico deste ano para 1,1%, ante 1,0% anteriormente, disseram fontes familiarizadas com o número à Reuters nesta segunda-feira.

A nova estimativa ainda precisa ser aprovada pelos vice-ministros encarregados de preparar a próxima reunião do gabinete na quarta-feira, acrescentaram as fontes.

A maior economia da Europa evitou por pouco uma recessão no ano passado, e a pesquisa mensal do instituto Ifo, desta segunda-feira, mostrou um enfraquecimento da moral empresarial do país, sugerindo que a economia teve um início lento em 2020.