Alemanha deve reduzir sua previsão de crescimento para 2020

Berlim — O governo alemão vai reduzir sua previsão de crescimento para 2020 para 1,1%, contra uma projeção de 1,5% em abril, informou a revista alemã Der Spiegel nesta sexta-feira, sem citar fontes.

A matéria afirmou que o governo irá manter sua previsão de crescimento de 0,5% este ano e, portanto, evitará uma recessão por pouco.

A notícia informou que as previsões podem ser revisadas para cima ou para baixo em quantidades mínimas antes que o governo publique suas previsões em 17 de outubro.

Duas fontes disseram à Reuters que o governo reduzirá significativamente sua previsão para 2020.

Uma porta-voz do Ministério da Economia da Alemanha disse que as previsões do governo ainda não foram finalizadas, acrescentando que ela não pode comentar até que o governo apresente suas previsões.

Neste mês, os principais institutos econômicos da Alemanha, cujas previsões alimentam as estimativas do próprio governo, reduziram suas projeções, dizendo que esperam que a economia alemã avance 0,5% este ano e 1,1% em 2020.