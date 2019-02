Ajuste de estoque motivou queda da produção, diz CNI

Brasília – A queda na produção industrial verificada em setembro foi significativa, mas está relacionada ao processo de ajuste de estoques do setor que, finalmente, parece ter chegado ao fim. A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que divulgou nesta terça-feira a sondagem industrial. Segundo o documento, a atividade caiu de 54,7 pontos em agosto para 47,1 pontos em setembro. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) se manteve estável em 74% na passagem entre os dois meses.

O índice do nível de estoque efetivo em relação ao planejado da indústria geral (que considera a indústria extrativa e a de transformação) se aproximou do equilíbrio e atingiu 50,6 pontos em setembro, o menor valor desde março do ano passado, quando estava em 50,1 pontos. Em agosto, o indicador estava em 51,8 pontos e, em setembro de 2011, em 52,5 pontos.

No caso da indústria de transformação, o indicador de estoque efetivo planejado chegou aos 50,2 pontos em setembro, ante 51,3 pontos em agosto e 52,1 pontos em setembro de 2011. Também caiu a quantidade de setores com estoque efetivo acima do planejado em setembro, para 16, ante 18 em agosto, de um total de 28 setores.

O analista de Políticas e Indústria da CNI, Marcelo Souza Azevedo, admitiu que a queda da atividade foi um sinal muito ruim para a indústria. Mais do que a queda de 7,6 pontos de um mês para o outro, ele lamentou a volta do indicador para o nível inferior aos 50 pontos.

Ainda assim, Azevedo afirmou que o ajuste dos estoques foi uma excelente notícia para o mês, pois indica que houve aumento da demanda, apesar da queda na produção, diferentemente do que ocorreu em outros meses do ano, quando a atividade caiu e os estoques se mantiveram estáveis. “A indústria está tentando ajustar seus estoques há muito tempo. Em setembro, esse ajuste foi mais eficaz. Esperamos que isso se mantenha”, afirmou.