Airbus fecha linha de montagem do A320 na China

A linha de montagem da aeronave A320 da Airbus na cidade de Tianjin, perto de Pequim, ficará fechada até novo aviso, em razão da crise causada pelo novo coronavírus – anunciou o grupo nesta quarta-feira (5).

“As restrições de viagem no país e internacionalmente apresentam desafios logísticos. A fábrica de montagem em Tianjin está atualmente fechada”, afirma um comunicado.

As instalações em Tianjin já estavam fechadas para o feriado de Ano Novo Lunar, e sua reabertura foi adiada devido à disseminação do coronavírus, segundo um porta-voz do grupo.

Pelo menos 490 pessoas morreram pelo coronavírus 2019-nCoV na China continental, principalmente na cidade de Wuhan e na província de Hubei, de acordo com um novo balanço oficial divulgado nesta quarta-feira.