AIE prevê que fornecimento de petróleo está garantido até 2020

Houston – A Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou nesta segunda-feira que, segundo suas estimativas, o “robusto” aumento da produção de petróleo de Brasil, Canadá, Noruega e, principalmente, dos Estados Unidos, bastará para satisfazer à demanda mundial nos próximos dois anos.

De acordo com o relatório anual da AIE, apresentado durante a conferência energética IHS CERAWeek de Houston, nos EUA, apenas a produção americana, com 3 milhões de barris diários, cobrirá 80% do crescimento da demanda, enquanto Brasil (1 milhão), Canadá (800.000) e a Noruega (500.000) cobrirão o restante até 2023.

“Os países que não pertencem à OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) manterão uma produção muito forte nos próximos cinco anos, com uma liderança destacada por parte dos Estados Unidos neste período”, disse o diretor-executivo da AIE, o turco Fatih Birol, durante a apresentação do relatório.

No entanto, Birol se mostrou preocupado com o “frágil investimento global”, que se centra em maior medida em projetos com uma visão “de curto prazo”, sem advertir para os riscos do aumento na demanda para além de 2023.

“A indústria petrolífera ainda não se recuperou dos dois anos de queda sem precedentes do investimento registrada em 2015 e 2016”, acrescenta o relatório, que diz que, para o ano passado e este, a AIE vê um investimento “muito baixo ou nulo” fora dos EUA.