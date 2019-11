AIE eleva projeção de produção de petróleo em 2020

A Agência Internacional de Energia (AIE) manteve a sua estimativa de crescimento da produção de petróleo em 2019 para países fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em 1,8 milhão de barris por dia (bpd).

Para 2020, no entanto, o órgão elevou a projeção de avanço de 2,2 milhões de bpd para 2,3 milhões de bpd. As informações foram relevadas em relatório mensal divulgado nesta sexta-feira.

A AIE manteve suas estimativas de crescimento econômico global e de crescimento da demanda por petróleo em 1 milhão de bpd em 2019 e 1,2 milhão de bpd em 2020, após ter rebaixo a previsão de demanda para 2019 quatro vezes nos seis meses anteriores.

O relatório destaca, ainda, que os fortes estoques do mercado de petróleo e a grande oferta continuarão no próximo ano e que “os Estados Unidos liderarão o caminho, mas também haverá um crescimento significativo do Brasil, Noruega e barris de um novo produtor, a Guiana”.

O documento divulgado hoje nota, ainda, que a oferta global de petróleo cresceu em 1,5 milhão de bpd em outubro.

Fonte: Dow Jones Newswires.