AgRural: Colheita de milho no centro-sul do Brasil alcança metade da área

São Paulo – A colheita da segunda safra de milho 2017/18 no centro-sul do Brasil avançou 13 pontos em uma semana e está agora em 49 por cento da área, informou a consultoria AgRural nesta sexta-feira, em relatório.

Apesar do bom avanço, puxado pelo tempo seco dos últimos anos, a colheita segue atrasada na comparação anual, cultivada no Centro-Sul do Brasil. O número representa avanço de 13 pontos percentuais em uma semana, mas é inferior aos 63 por cento de um ano atrás e aos 55 por cento da média de cinco anos.

“Os trabalhos seguem em bom ritmo em Mato Grosso e já estão na reta final na região norte do Estado… Na outra ponta da tabela, o Paraná puxa o atraso no centro-sul. Apesar do bom avanço de 14 pontos na semana, os 20 por cento colhidos no Estado são bem inferiores aos 57 por cento do ano passado”, destacou a AgRural, em nota.