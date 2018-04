Agropecuários no atacado avançam e IGP-DI acelera em março, diz FGV

São Paulo – Os preços dos produtos agropecuários no atacado avançaram com força e o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou a alta a 0,56 por cento em março, de 0,15 por cento em fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

Ainda assim, o resultado do mês ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters junto a economistas de avanço de 0,65 por cento.

Os dados mostraram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60 por cento do indicador todo, teve alta de 0,77 por cento no período, depois de subir 0,15 por cento em fevereiro.

No IPA, os preços dos produtos agropecuários subiram 3,39 por cento em março depois de avanço de 0,59 por cento no mês anterior, enquanto os produtos industriais recuaram 0,09 por cento por cento no período, ante variação positiva de 0,01 por cento antes.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), por sua vez, subiu 0,17 por cento em março, repetindo a variação registrada no mês anterior. O IPC-DI corresponde a 30 por cento do IGP-DI.

O resultado reflete principalmente a alta de 0,57 por cento do grupo Vestuário, após recuo de 0,76 por cento em fevereiro; e a variação negativa de 0,02 por cento de Alimentação, contra deflação de 0,29 por cento antes.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) avançou 0,24 por cento no período, sobre 0,13 por cento anteriormente.

O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores contratuais. Também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das contas nacionais em geral.