São Paulo – As exportações brasileiras do agronegócio somaram 96,01 bilhões de dólares em 2017, alta de 13 por cento ante 2016, informou nesta terça-feira o Ministério da Agricultura.

O agronegócio foi responsável por 44,1 por cento do total das vendas externas do país em 2017, segundo a pasta.

O complexo soja, produtos florestais e carnes estão entre os produtos que mais contribuíram para o aumento das exportações do agronegócio do Brasil no ano passado.