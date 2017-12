Brasília – A agricultura e o agronegócio no Brasil contribuíram com 23,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2017, a maior participação em 13 anos, estimou nesta terça-feira a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

A CNA disse também que a criação de empregos foi a mais alta em 5 anos nos setores de agricultura e produção de carne, os únicos segmentos da economia que aumentaram o emprego.

A CNA acrescentou em sua coletiva anual, em Brasília (DF), que a agricultura foi o principal contribuidor para reduzir a inflação no Brasil.