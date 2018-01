Agricultura anuncia custeio antecipado para safra 2018/19

São Paulo – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou nesta terça-feira que o Banco do Brasil ofertará 12,5 bilhões de reais em pré-custeio para a safra 2018/19.

“Serão colocados 12,5 bilhões de reais à disposição dos produtores para compra de insumos”, disse Maggi em mensagem no Twitter.

Ele destacou que o montante disponibilizado para produtores para a compra de insumos terá prazo de 14 meses, a juros de entre 7,5 por cento e 8,5 por cento ao ano.

Um evento oficial do Banco do Brasil para lançamento do custeio antecipado da safra 2018/19 ocorre na manhã desta terça-feira em Rio Verde (GO), com a presença do ministro Maggi e do presidente Michel Temer.