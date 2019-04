Afetada por crise política, economia da Nicarágua encolhe 3,8% em 2018

Manágua — O Produto Interno Bruto (PIB) da Nicarágua caiu 3,8% em 2018 na comparação com o ano anterior, uma queda provocada pela crise política que explodiu em abril de 2018.

Os dados foram divulgados na segunda-feira, 1º, pelo Banco Central do país, que tinha previsto inicialmente uma expansão entre 4,5% e 5% do PIB em 2018. Mas, devido à crise, diminuiu a projeção para 1%.

As estimativas eram bastante diferentes dos cálculos feitos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que previu que a economia da Nicarágua encolheria 4% no ano passado por causa da crise interna.

“Em 2018, a Nicarágua experimentou uma série de eventos sociopolíticos que afetaram diversos setores da economia, alterando a tendência de crescimento econômico que vinha sendo observada desde 2010”, explicou o presidente do Banco Central, Ovídio Reyes.

Segundo o Banco Central, o PIB per capita do país caiu de US$ 2.163,30 para US$ 2.028,20. Já o número de trabalhadores inscritos no Instituto Nicaraguense de Seguridade Social (INSS) caiu 10,5%.

Além disso, os depósitos no sistema financeiro nacional registraram uma queda de 20,7% e o saldo líquido das reservas internacionais passou de US$ 2,71 bilhões em 2017 para US$ 2,03 bilhões no ano passado, de acordo com o Banco Central.

Por outro lado, as remessas de nicaraguenses que estão exterior cresceram, passando de US$ 1,39 bilhão para US$ 1,5 bilhão.

A Nicarágua fechou 2018 com uma inflação de 3,9%, inferior aos 5,7% registrados em 2018.

Para 2019, o governo de Daniel Ortega planeja uma nova retração do PIB, desta vez de 1,01%. Os cálculos de outras instituições independentes, como a Fundação Nicaraguense para o Desenvolvimento Econômico e Social (Funides), projetam um recuo de até 10,9%

A Nicarágua atravessa uma grave crise que deixou 325 mortos desde abril de 2018, de acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O governo de Ortega só reconhece 199 vítimas e diz ser vítima de uma tentativa de golpe de estado.