AEB projeta superávit comercial de US$ 50,34 bi em 2018

Rio – A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) espera que o Brasil registre superávit de US$ 50,341 bilhões na balança comercial em 2018.

Se confirmada a projeção, representará uma queda de 23,1% em relação aos US$ 65,467 bilhões estimados para o fechamento de 2017. As projeções foram divulgadas pela entidade.

“As projeções de comércio exterior para 2018 levaram em consideração o atual cenário político-econômico brasileiro, sinalizando fortes oscilações e fatores de incerteza sobre 2018, além de fatores no campo internacional, cujos possíveis impactos nas economias mundial e brasileira ainda são desconhecidos”, diz a nota divulgada pela AEB.

A redução na expectativa de superávit comercial na passagem de 2017 para 2018 se deve ao aumento mais acelerado das importações. Nas projeções da AEB, as importações avançarão 11,7% em relação a este ano, somando US$ 168,625 bilhões em 2018 – a estimativa para o fechamento de 2017 está em US$ 150,995 bilhões.

A AEB estima que as importações de bens de capital somarão US$ 18,5 bilhões, 14,8% acima de 2017. Já as importações de bens de consumo avançarão 22%, para US$ 28,5 bilhões.

Em contrapartida, as exportações crescerão apenas 1,1% em relação ao estimado para 2017. A AEB projeta vendas ao exterior de US$ 218,966 bilhões em 2018 – para 2017, a estimativa é de US$ 216,462 bilhões.

As exportações de bens industrializados deverão somar US$ 114,890 bilhões, alta de 3,6% ante este ano. Já as exportações de produtos básicos deverão registrar US$ 99,076 bilhões, uma queda de 1,5%. Os automóveis seguirão como destaque nas vendas ao exterior, com exportações projetadas em US$ 7,4 bilhões, alta de 12,1% em relação ao estimado para este ano.

As projeções consideram que a taxa de câmbio oscilará entre R$ 3,10 e R$ 3,35 por dólar e que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 ficará entre 2,5% e 3,5%.