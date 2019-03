Advogada Flávia Perlingeiro é nomeada diretora da CVM

O governo nomeou a advogada Flávia Martins Sant’Anna Perlingeiro para o cargo de diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vinculada ao Ministério da Economia. De acordo com decreto no Diário Oficial da União (DOU), Flávia terá mandato até 31 de dezembro de 2023. Ela entra na diretoria da CVM na vaga decorrente do término do mandato de Pablo Waldemar Rentería.

A advogada trabalhou no escritório Ulhoa Canto Advogados e, desde 2012, estava no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A indicação de Flávia para o cargo foi aprovada pelo Senado Federal no último dia 26 de fevereiro.