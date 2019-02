Adesão a acordo grego chega a quase 95% antes de prazo

São Paulo – Quase 95 por cento dos credores privados gregos aceitaram participar do swap de dívida para aliviar a carga de obrigações do país, uma hora antes do prazo final ter expirado (17h, horário de Brasília), disse uma autoridade sênior do governo grego nesta quinta-feira.

“Cerca de uma hora antes do prazo expirar, a taxa de participação estava em quase 95 por cento e respostas ainda estão vindo”, disse uma autoridade do governo grego à Reuters.

Isso significa que a Grécia superou a meta de 90 por cento de participação que havia imposto a si mesma, num importante apoio ao país.