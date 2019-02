Açúcar bruto sobe em NY por expectativa de impeachment

Londres – Os contratos futuros do açúcar bruto na bolsa ICE subiam mais de 3% nesta quarta-feira com operadores tentando antecipar-se à provável suspensão do mandato da presidente Dilma Rousseff e ao fortalecimento do real frente o dólar.

“Se o Senado votar pela abertura da investigação, ela está fora. Ela se torna indefesa”, disse uma fonte sênior do mercado de açúcar.

Operadores destacaram que o real está fortalecendo-se na expectativa da suspensão do mandato de Dilma, o que reduz incentivos para produtores brasileiros realizarem vendas de seu produto, que é denominado em dólar.

Operadores também disseram que os dados quinzenais de moagem que deverão ser divulgados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) deverão mostrar uma forte atividade de moagem no centro-sul na segunda metade de abril, embora chuvas possam ter reduzido um pouco o ritmo de processamento.

Os contratos de açúcar bruto para julho subiam 3,125% às 10:25, para 16,54 centavos de dólar por libra-peso, após tocarem máxima de 16,67 centavos mais cedo na sessão.

O açúcar bruto bateu máxima de 18 meses, a 16,87 centavos, em 5 de maio.