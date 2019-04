Acordo Mercosul-UE será assinado se chegar a um bom termo, diz Bolsonaro

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que quer fazer negócios com todo mundo e, se o acordo Mercosul-União Europeia chegar a um bom termo, será assinado.

Em entrevista depois de uma cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que, neste momento, o governo da França estaria impedindo que as negociações avançassem.

O presidente disse ainda que no início do segundo semestre deve visitar alguns países árabes e que não existe nenhum afastamento em relação a eles, após ter visitado na semana passada Israel, onde anunciou a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém. Bolsonaro disse que deseja fazer negócios com o “mundo todo”.