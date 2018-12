Acordo Mercosul-Canadá pode sair em 2019; UE representa desafio político

Brasília – Existe expectativa que em 2019 as condições estejam dadas para o fechamento de um acordo de livre comércio entre Mercosul e Canadá, afirmou nesta quinta-feira, 13, o diretor do Departamento de Negociações Comerciais Extrarregionais do Itamaraty, ministro André Odenbreit Carvalho.

Sobre acordo do bloco com a União Europeia, ele afirmou tratar-se da negociação mais avançada, com boa parte da tarefa de conclusão de texto normativo já resolvida. Ressaltou, por outro lado, que há um entrave político no caminho.

“Nesse sentido, não são desafios associados a tempo de negociação e sim de conseguir entendimento político que viabilize equilíbrio satisfatório para as duas partes”, acrescentou ele, um dia depois da chanceler alemã, Angela Merkel, ter dito que o tempo está se esgotando para um acordo comercial entre as partes, e que o novo governo brasileiro do presidente eleito Jair Bolsonaro tornará o tratado mais difícil de ser alcançado.