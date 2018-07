Acordo EUA-UE sobre comércio é mais abrangente do que esperado, diz fonte

Washington – O governo dos Estados Unidos conseguiu tirar mais do que esperava de um acordo comercial com a União Europeia e ambos trabalharão juntos para lidar com os abusos de mercado da China, disse uma autoridade do alto escalão da Casa Branca à Reuters nesta quinta-feira.

O presidente Donald Trump e Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, o órgão Executivo da UE, fecharam um acordo surpresa na quarta-feira que coloca fim ao risco de uma guerra comercial imediata entre as duas potências.

“A UE entrou na conversa e estava aberta a propostas que havíamos feito sobre se livrar de tarifas, barreiras não-tarifárias e subsídios”, disse a autoridade, que falou em condição de anonimato.