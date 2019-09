Acordo com a China pode não ocorrer antes das eleições nos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que seu governo pode fechar um acordo comercial com a China antes da eleição presidencial dos EUA ou no dia seguinte à eleição.

Falando a repórteres a bordo do Air Force One, enquanto viajava do Novo México para a Califórnia, Trump afirmou que a China acha que ele vai ganhar a eleição, mas que as autoridades chinesas prefeririam lidar com outra pessoa.

Ele disse que alertou à China que, se o acordo vier após as eleições, será em termos “muito piores” para Pequim do que se fosse alcançado agora.