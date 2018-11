Acordo Brexit é a melhor opção para proteger a economia britânica

EDINBURGO (Reuters) – O esboço do acordo para o Reino Unido deixar a União Europeia é a melhor solução disponível para proteger a economia e começar a unir novamente um país dividido, disse o ministro das Finanças Philip Hammond, neste sábado.

A primeira-ministra Theresa May deve se reunir no domingo em Bruxelas com os líderes da UE para assinar o acordo do Brexit, embora as objeções da Espanha sobre Gibraltar possam impedir esses planos.

Ainda que o acordo seja aprovado em Bruxelas, May enfrenta uma dura batalha para obter luz verde do Parlamento Britânico, devido a objeções de alguns dos seus membros do Partido Conservador e seus aliados do Partido Sindicalista Democrático (DUP, na sigla em inglês), da Irlanda do Norte.

“Este acordo é um caminho para o Reino Unido sair da União Europeia (…) com um impacto negativo mínimo na nossa economia”, disse Hammond à BBC. “A única coisa que está freando a economia neste momento é a incerteza sobre a nossa relação com a União Europeia.”

“Se tivéssemos de sair da UE sem um acordo, eu não tenho dúvida de que as consequências para a economia seriam muito sérias”, acrescentou.