Ações para compensar redução do diesel sairão nesta 5ª no Diário Oficial

Brasília – As medidas econômicas para compensar a redução de 0,46 real no diesel estão sendo redigidas na noite desta quarta-feira e devem ser publicadas em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira, feriado nacional de Corpus Christi, disse o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Ao mesmo tempo, o Ministério da Fazenda anunciou uma entrevista coletiva para a manhã de quinta-feira para detalhar as medidas que serão adotadas para compensar os recursos a serem dispendidos para garantir a redução do preço do combustível, acordada com caminhoneiros que pararam o país desde a semana passada.

Na mesma entrevista coletiva, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, defendeu a necessidade de rever a regulação e a concentração do mercado de distribuição de combustíveis para evitar que movimentos como o que gerou desabastecimento no país nos últimos dias.