Aço e minério avançam na China com menor temor de guerra comercial

Pequim – Os contratos futuros do aço na China avançaram nesta terça-feira após alcançarem mínimas em nove meses, uma vez que as preocupações quanto a uma potencial guerra comercial entre o país asiático e os Estados Unidos diminuíram.

Os futuros do vergalhão na Bolsa de Xangai ganharam 2,1 por cento, para 3.433 iuanes (548,98 dólares) por tonelada, marcando o melhor desempenho desde fevereiro.

A recuperação veio em meio à notícia de negociações entre EUA e China, com autoridades da Casa Branca pedindo à China para cortar tarifas em carros importados, permitir a maioria estrangeira em empresas de serviços financeiros e comprar mais semicondutores feitos pelos EUA, disse uma pessoa familiarizada com as discussões.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, prometeu na segunda-feira manter as negociações comerciais e facilitar o acesso às empresas americanas.

A alta no aço sustentou as matérias-primas. Os futuros do minério de ferro na Bolsa de Dalian ganharam 1,3 por cento e fecharam em 444 iuanes por tonelada, na maior alta diária em quatro semanas.

O minério de ferro para entrega no porto de Qingdao avançou 1,3 por cento, para 65,17 dólares por tonelada.