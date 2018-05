Abrasce: vendas nos shopping centers do país crescem 2,3% no 1º trimestre

São Paulo – As vendas nos shopping centers do País no primeiro trimestre de 2018 cresceram 2,3% em relação ao mesmo período de 2017, de acordo com dados publicados pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Para o acumulado do ano, a associação prevê um aumento de 5,5% a 6,0% nas vendas, e a inauguração de 23 empreendimentos. “Estamos otimistas com o ano de 2018 e já sentimos a retomada de confiança do consumidor”, afirmou o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em nota distribuída à imprensa.

O levantamento mostrou também que o fluxo de visitantes nos shoppings teve alta de 2,9%, no primeiro trimestre. A vacância se manteve estável, em 5,3%.