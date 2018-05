Abrasce corrige: vendas nos shopping centers crescem 4,3% no 1º tri

Circe Bonatelli, do Estadão Conteúdo

Por Circe Bonatelli, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) corrigiu nesta terça-feira, 8, os dados que informou na segunda-feira, 7. As vendas nos shopping centers do País no primeiro trimestre de 2018 subiram 4,3%, em relação ao mesmo período de 2017, e não 2,3%, como havia sido informado.

Outra correção informada foi a de que fluxo de visitantes nos shoppings aumentou 3,1%, e não 2,9%, como havia sido comunicado na véspera.

Para o acumulado do ano, a associação prevê um aumento de 5,5% a 6,0% nas vendas, e a inauguração de 23 empreendimentos.

“Estamos otimistas com o ano de 2018 e já sentimos a retomada de confiança do consumidor”, afirmou o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em nota distribuída à imprensa na segunda-feira.

Segundo a Abrasce, a vacância se manteve estável, em 5,3%, no primeiro trimestre.