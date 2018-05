Abras: “Se algo não for feito”, desabastecimento pode se estender

São Paulo – A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) afirmou em nota que identificou dificuldades de abastecimento em diferentes Estados brasileiros em meio à paralisação dos caminhoneiros. A entidade considerou que os problemas poderão se estender para todo o Brasil “se algo não for feito”.

“Mesmo com o esforço do setor de supermercados para garantir o perfeito abastecimento da população brasileira, identificamos que alguns Estados já começaram a sofrer com o desabastecimento de alimentos, e que isso poderá se estender para todo o Brasil nos próximos dias, se algo não for feito”, diz a entidade.

No Estado de São Paulo, supermercados já relataram dificuldades no abastecimento de frutas, legumes e verduras. Os preços da batata chegaram a subir em razão do impacto da paralisação.

A Abras afirma que “está buscando sensibilizar o governo federal para que uma solução seja tomada imediatamente, evitando, assim, que a população sofra com a falta de produtos de necessidades básicas e com uma eventual elevação nos preços”.