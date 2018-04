Abilio diz que ainda não há acordo sobre composição de conselho da BRF

O empresário Abilio Diniz afirmou em carta à empresa de alimentos BRF que ainda não atingiu acordo com acionistas da companhia sobre nova composição do conselho de administração da empresa.

O empresário, segundo a BRF, mandou a carta após pedido de confirmação da empresa a notícias publicadas pela imprensa sobre eventual renúncia do executivo à presidência do conselho de administração.

“Tenho mantido tratativas com alguns acionistas da companhia acerca da potencial eleição do conselho de administração a ser deliberada na assembleia geral convocada para se realizar no dia 26 de abril, porém, até as 17:30 de hoje não há previsibilidade sobre eventual resultado dessas tratativas, de modo que é prematuro adiantar qualquer informação para a BRF e/ou mercado”, afirmou Abilio na carta à BRF.

A exportadora de carne de frango também pediu informações aos fundos de pensão Previ e Petros, que responderam afirmando que um acordo sobre a futura composição do conselho de administração da BRF ainda não foi atingido.

“Cabe ainda ressaltar que o senhor Abilio não renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração da BRF”, afirmou a companhia no comunicado.